El sencillo truco para leer y responder WhatsApp sin aparecer ‘en línea’

Seguro que más de una vez has recibido un mensaje de WhatsApp que no puedes ver completo en las notificaciones y no quieres entrar para que no te vean "en línea". Pues bien, te traemos algunos trucos para que puedas entrar "como un ninja" e incluso responder sin que quede rastro de tu presencia en la app de mensajería.

Las app de mensajería instantánea por excelencia, WhatsApp, tiene mucho más fondo de lo que pensamos, por lo que habría que sacarle mucho más partido del que ya se hace. A través de ésta aplicación solemos usar para mandar y recibir mensajes, pero se puede ir más allá:

1. Cómo hacer para leer en mensaje sin que los demás lo sepan: Desactivar el famoso "doble check azul" ya es conocido por la gran mayoría de usuarios de esta aplicación. Pero por si todavía no te has enterado te lo explicamos rápidamente: Una vez dentro de WhatsApp entra en 'Cuenta' y 'Privacidad'. Ahí encontrarás una opción que pone 'confirmaciones de lectura'. Desactivando esta opción se te quitaran los famosos 'doble ticks azules' que prueban que has leído el mensaje.

2. No salir en linea: Este 'truco' no tiene ninguna complicación, únicamente es poner el 'modo avión' del móvil, con el cual no puedes tener acceso a Internet, te metes en el mensaje, lo lees y sales. Una vez ya fuera de la app, quitas el modo avión. Además, puedes incluso responder al mensaje, que se enviará cuando vuelvas a activar los datos en tu teléfono pero no quedará ningún rastro de que te has conectado.

3. Método para no tener que leer: Si tienes Android tienes la opción de activar el 'lector de notificaciones, SMS, email y mensajes'. De esta manera el asistente leerá y responderá por ti los mensajes. Esta opción no está disponible para iOS, aunque existen aplicaciones que pueden hacerlo de forma externa.

La idea de que tu móvil lea los mensajes es muy útil sobre todo en el momento en el que vas conduciendo ya que el uso del teléfono al volante es la causa sin duda de mayor accidentes de tráfico ya que es muy fácil su distracción.

4. Cómo dejar de recibir mensajes sin tener que bloquear a a persona: Si tienes un amigo que es algo 'cansino' y te avasalla a mensajes, lo único que tienes que hacer es archivar la conversación. Para ello deslizas el chat del contacto hacia la izquierda, desde la pantalla en la que aparecen el resto de conversaciones y ahí donde te sale la opción 'archivar'. Los chats que archives se quedaran guardados justo debajo del buscador en la app.