Tiene 97 años y compite en campeonatos de fitness

Su nombre es Edith Traina, tiene 97 años y sigue disfrutando de lo que más le gusta: ir al gimnasio.

A esta mujer de Florida (Estados Unidos) no hay nada ni nadie que la pare, disfruta levantando pesas, y lo hace con energía, tanto que los jóvenes del gimnasio alucinan con ella.

Según ha explicado al portal Metro, Edith Traina no puede pasarse un día en el sofá, como hacen otras personas de su edad, necesita hacer ejercicio. Y es que según relata, durante toda su vida ha disfrutado con el deporte, fue instructora de baile y quiere animar a la sociedad a que haga lo mismo que ella, que la edad no te impida ir al gimnasio.

Actualmente, la anciana asiste a seis campeonatos al año y su próximo reto es conseguir levantar 90 kilos antes de cumplir los 100 años.

