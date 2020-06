Tinder bloquea la cuenta de una chica por ser "demasiado guapa"

Holly Valentine es una modelo estadounidense que vive en Los Ángeles pero que viaja frecuentemente por trabajo. Por este motivo, la joven de 26 años se registró en Tinder y pagó la parte premium que le permite activar su ubicación por todo el mundo y así poder conocer gente cuando esté fuera de casa.

Pero su belleza hizo sospechar a algunos usuarios de que el perfil podría ser falso y lo denunciaron varias veces a la aplicación, que terminó por bloquear la cuenta.

"Usé imágenes claras, hice todo lo que se suponía que debía hacer, hablé con par de personas, hice algunos contactos interesantes y luego me puse a ver el Juego de Tronos", explica la modelo al portal Mirror. "Más tarde, dos horas después, volví a ver un par de mensajes previos y me bloquearon la aplicación. Lo que pude leer en los mensajes previos era "seguramente no eres real", "¿por qué una chica como tú estaría aquí?", "¿por qué no contestas?" Ni siquiera conocí a nadie a través de la aplicación".

Holly explica que ha intentado ponerse en contacto con Tinder para averiguar qué ha pasado pero no le dieron ninguna explicación y le reembolsaron lo que había pagado.

"Soy completamente real y la gente lo sabe el primer segundo. Cuando la gente se encuentra conmigo en la vida real, lo primero que dicen es "eres exactamente igual en la vida real", concluye.