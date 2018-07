Varios usuarios taladran su iPhone 7 para ponerle auriculares siguiendo un tutorial 'fake'

Pues bien, el youtuber TechRax, ni corto ni perezoso, decidió solucionar el problema de la conexión de los auriculares clásicos al terminal de la forma más económica que se le ocurrió: atravesando la carcasa 14mm con un taladro de de 3.5 mm.

Obviamente, este vídeo no pasó de una broma para la mayoría de los usuarios que lo vieron. Sin embargo, algunos se lo creyeron ¡y taladraron su teléfono de lujo! Y claro, lo comentarios que dejaron en el vídeo, no tienen desperdicio: "Lo intenté y el resultado fue la destrucción del display y no funciona... He cometido el mayor error de mi vida viendo este vídeo", comentaba un usuario. o "he hecho un agujero a mi iPhone para nada".

Pero esto no paró aquí. Pronto se hizo viral y el vídeo cuenta ya con casi 11 millones de reproducciones, y las burlas por parte de aquellos que detectaron que era un tutorial falso, se cuentan a cientos: "No me puedo creer que realmente haya gente que lo intente... He perdido la fe en la humanidad". Y muchos otros simplemente añaden consejos para hacerlo aún más fácil: "¿Puedo hacer el agujero directamente con una pistola".

En fin, por favor, si algún tutorial tiene pinta de no ser posible o lo que propone es una salvajada, probablemente lo sea... ¡Experimentos con gaseosa, por favor!