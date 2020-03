Un runner destroza el coche de su vecina, que le había recriminado que saliese a correr

El Estado de Alarma y la cuarentena ha provocado que muchos vecinos se ataquen unos a otros, acusándose de no respetar el confinamiento. Juzgar que alguien salga calle sin saber con certeza sus motivos (o no motivos) puede traer consecuencias... Y si no, que se lo digan a esta vecina de Montesilvano (Abruzzo, Italia).

En redes sociales se ha difundido el vídeo de una riña vecinal que ha terminado con un coche totalmente destrozado. La mujer, desde la ventana, había recriminado a un deportista que saliese a correr durante el Estado de Alarma. Él, sin casi mediar palabra, se acerca al coche de su vecina y empieza a golpearlo, mientras la mujer clama desde la ventana: "ti prego" (por favor).

En el vídeo grabado desde la ventana, el coche en cuestión está detrás del árbol, pero en este segundo fragmento se puede comprobar que el automóvil termina totalmente reventado.

¿SE PUEDE SALIR A CORRER EN ITALIA?

Hasta ahora, el Gobierno italiano permitía actividades deportivas en espacios abiertos respetando la distancia de seguridad. Sin embargo, este viernes, el presidente de la región de Véneto, Luca Zaia, ha ordenado cerrar parques y jardines públicos hasta l3 de abril, además de restringir el uso de bicicletas y actividades deportivas a menos de 200 metros del domicilio.