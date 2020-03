Se va de viaje a Italia con su amante y al volver a Reino Unido lo aíslan con su esposa por coronavirus

El hombre, que reside en el norte de Inglaterra, ha asegurado a los médicos que pudo contraer la enfermedad durante un viaje secreto a Italia con su amante.

Al regresar de su escapada romántica, el hombre comenzó a notar síntomas. Se hizo el test y tras dar positivo por coronavirus, confesó la verdad a los médicos... Pero no a su mujer, con la que actualmente se encuentra aislado en cuarentena.

"Su caso sería divertido si no fuera tan grave", asegura una fuente cercana al hospital a The Sun. Su mujer "no tiene idea" de cuáles fueron las circunstancias en las que el hombre contrajo la enfermedad. Piensa que su marido se contagió durante un viaje de negocios en Reino Unido.

"Pensó que tenía la coartada perfecta para llevar a cabo su aventura, pero no había tenido en cuenta la crisis del coronavirus", señaló la misma fuente.

