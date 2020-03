Se cancela el festival de Eurovisión, a causa del coronavirus

"Con gran pesar tenemos que anunciar la cancelación del festival", empieza el comunicado de destacó la Unión Europea de Radiodifusión (UER), organizadora del certamen, señalando que la incertidumbre creada por la expansión del COVID-19 y las restricciones tomadas por numerosos gobiernos de los países participantes han obligado a tomar esta decisión.

"Estamos todos desolados por el hecho de que no se pueda celebrar el próximo mes de mayo, pero esperamos que toda la comunidad formada en torno a Eurovisión en todo el mundo siga apoyándose y queriéndose en estos momentos difíciles", continúa el texto.

El comunicado prosigue asegurando que la clave de esta decisión es "la salud de los artistas, trabajadores, aficionados y visitantes, así como la situación en Países Bajos, Europa y el mundo".

La organización está trabajando junto a las autoridades de Rotterdam para intentar que esta misma ciudad acoja la edición de 2021. En 65 años de historia, esta es la primera vez que Eurovisión cancela una edición, justo el año que coincidía con el 70 aniversario de la UER.

Blas Cantó, que iba a representar España en Eurovisión este año con el tema 'Universo', ha publicado un emotivo mensaje en redes sociales agradeciendo todas las muestras de apoyo: "Gracias a todos y a todas por vuestro apoyo. Se me parte el corazón... espero que esto pase pronto, sobre todo por la gente que está perdiendo a seres queridos. Cuidémonos entre nosotros y #QuédateEnCasa"

Por su parte, RTVE agradece el compromiso de Blas Cantó por su dedicación y por el trabajo realizado para representar a España en Eurovisión 2020, y le invita a ser el candidato español en 2021.

"Me da mucha pena porque hay un trabajo muy grande detrás, de un equipo humano increíble durante muchos meses trabajando, no solo en mi candidatura, sino a nivel global. Pero creo que es lo correcto. Hay países que están empezando ahora la epidemia y no se sabe cuándo se va a poder frenar. Y un año de margen es lo mínimo para hacer el festival en condiciones. Eurovisión lo merece", ha explicado a RTVE nada más conocer la noticia.