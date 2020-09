Esther Gómez, @MiEnfermeraFavorita, nos da las claves para hacer el amor y no contagiarse de COVID-19

¿Puede que sea la pandemia la única era en la que los casados van a hacer más el amor que los solteros? ¡Laura Lobo y Coco Pretel fue lo primero que pensaron cuando el confinamiento dejó las calles vacías!

Las Malas Influencias de Europa FM han conectado con Esther Gómez (@mienfermerafavorita en Instagram) para preguntarle qué opciones hay a la hora de ligar con alguien... ¡Y no contagiarse de COVID-19! ¿Qué hacemos si nos queremos ir a la cama con esa persona?

"Pueden ser posturas que no sean cara a cara, es decir, donde no vayan a tener la vida aérea pegada uno del otro, otra opción es realizarlo con mascarilla... Por los solteros lo siento mucho... También puede ser que esa persona se convierta en su pareja estable. Es una excusa para pedirle salir a alguien si no te atreves", concluye la enfermera.

¿Cambiaremos entonces el 'quieres salir conmigo' por 'quieres ser mi grupo de convivencia estable'? ¡Solo el tiempo lo dirá!

