Halsey prepara nuevo disco producido por trent reznor y atticus ross

Si quieres hacer un buen trabajo tienes que rodearte de los mejores, no cabe duda. Esto es lo que debe haber pensado la cantante estadounidense Halsey, que tiene previsto sacar su cuarto álbum de estudio próximamente y ha escogido a dos cracks para que le hagan la producción: Trent Reznor y Atticus Ross, los ganadores de dos Oscars y un Grammy y con una extensa experiencia musical.

El disco se llamará If I Can’t Have Love, I Want Power y es, como decimos, el cuarto trabajo de la artista después del Manic, un álbum que estuvo siempre en las posiciones nobles de las listas internacionales (primero en Australia, segundo en EE.UU. y Canadá o sexto en España, por ejemplo).

La pareja de productores, Trent Reznor y Atticus Ross, son una pareja que lleva mucho tiempo trabajando junta. No solamente atesoran los premios por las bandas sonoras de La red social o, más recientemente, Soul, sino que además suman un BAFTA, dos Globos de Oro y un Grammy. Un equipo de lujo, porque Ross y Reznor además tienen una extensísima carrera musical: ambos forman parte del grupo de rock industrial Nine Inch Nails, fundado en 1988.