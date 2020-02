Halsey reparte comida en Madrid entre los fans que hacían cola para su concierto

Halsey actuó el pasado jueves en el Wizink Center de Madrid , pero antes tuvo un bonito detalle con sus seguidores. La cantante mandó a miembros de su equipo a repartir pizzas entre los fans que estaban haciendo cola la noche anterior, así como dulces al día siguiente para que no pasaran hambre hasta que llegase la hora el concierto.

Halsey ha pasado por nuestro país con su Maniac Tour para ofrecer conciertos en Madrid y Barcelona.

Al enterarse de que algunos de sus fans estaban haciendo cola en el Wizink Center de Madrid el día anterior al concierto, la cantante hizo que su equipo les llevase pizzas para que no pasaran hambre durante la noche que iban a estar durmiendo en la calle.

Pero la cosa no quedó ahí. Halsey quería asegurarse de que sus seguidores estaban bien pese a tantas horas de espera frente a las puertas del estadio así que al día siguiente, horas antes del concierto, el equipo de la artista volvió a la cola para repartir donuts de diferentes sabores entre los jóvenes.

📸| Hace un rato les ha llevado donuts.

Aunque no es muy habitual, Halsey no es la única artista que se preocupa por sus fans. Lady Gaga se gastó 1.000 dólares en pizzas para los fans que estaban haciendo cola la noche anterior en un local de Los Ángeles en el que iba a presentar su segundo disco, 'The Fame Monster'.

Y no solo a sus fans, la artista repartió pizza y café entre los afectados por los incendios de California en noviembre de 2018.

Rihanna también escogió la pizza para que los fans que esperaban bajo la lluvia en su concierto en Manchester en junio de 2016, al menos estuviesen bien alimentados pese al chaparrón que estaban soportando por verla en directo.