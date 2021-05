Lego sube a Spotify un disco de 210 minutos con sonidos de sus piezas

¿Genialidad de marketing o troleada suprema? No lo sabemos. De momento, lo que sí se sabe es que la marca danesa Lego, célebre por sus construcciones de bloques, ha subido a Spotify un disco de 210 minutos (tres horas y media) con siete pistas de exactamente 30 minutos cada una en las que solo se oyen piezas moviéndose o cayendo.

El disco se llama Lego white noise (Ruido blanco de Lego), y los creadores del mismo dicen que está diseñado "para ayudar a los oyentes a encontrar un momento zen en su día, lo que lo convierte en el acompañamiento de audio perfecto para conciliar el sueño o relajarse mientras construye con Lego". ¿Un acercamiento al ASMR?

No son los primeros en hacer algo así, no obstante. La marca de supermercados Lidl ya sacó hace dos años un disco con el sonido de los centros: los carritos yendo de un lado a otro, los bip, bip, bip de las cajas registradoras, los avisos por megafonía... no sabemos qué tendrá eso de relajante, pero según el contexto los musicólogos opinan que puede llegar a serlo.

Comprometidos con el colectivo LGTB+

Además de esto, que se puede considerar una broma o un acierto de marketing, la marca danesa ha querido mostrar su compromiso en la lucha contra la homofobia. El día 1 de junio Lego pondrá a la venta el set Everyone is awesome, inspirado en los colores de la bandera del arcoiris y alguno más, que engloban los de las banderas de todos los colectivos.

Según el diseñador del set, los colores negro y marrón se añadieron para ampliar la identidad racial de los colectivos y el blanco, el celeste y el rosa para dar visibilidad también al colectivo trans.