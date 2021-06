Machinegun Kelly se monta un concierto gratuito en un tejado

Si hay un tipo aficionado a dar titulares aparte de Lil Nas X, ese es Machinegun Kelly. El novio de Megan Fox no deja a nadie indiferente cada vez que sale a la calle, y la última que ha montado ha sido un concierto gratuito junto con su banda y el batería de Blink-182 Travis Barker desde el tejado de la Rainbow Lifeguard Station de Venice Beach.

Este concierto sorpresa fue todo parte de una estrategia montada para promocionar un tema en concreto, Girl Like That, que formará parte de la banda sonora de la serie Paradise City de Amazon, estrenada en marzo de este año. Para reunir a sus fans, el propio Machinegun Kelly publicó tan solo un tuit:

El evento fue todo un éxito, y la misma Megan Fox subió al tejado de la estación de socorristas para compartir el momento con su pareja. Y bueno, pese a ponerse en riesgo varias veces subiéndose a los altavoces y haciendo que se movieran adelante y atrás, al final no hubo que lamentar daños. Hasta el punto de que lo más "peligroso" fuera llegar hasta la estación para tocar.

El concierto se compuso de 13 temas, entre ellos algunos como My ex's best friend, WWIII y Forget me too.