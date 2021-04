Juanma Romero festeja el Día del Niño con las anécdotas de los oyentes

Juanma Romero celebra el Día del Niño en España con todos sus oyentes y una profesora de primaria, que nos trae anécdotas de sus alumnos para compartir con todos los que escuchan Me Pones Más .

Hoy es el Día del Niño en España y Juanma Romero no ha tenido mejor idea que preguntar a sus oyentes si fueron niños buenos o malos durante la infancia o, mejor aún, descubrir cuáles fueron la mayores trastada que cometieron. ¡Las anécdotas de los oyentes de Me Pones Más no tienen desperdicio! Además, Juanma cuenta con la presencia de una profesora de primaria, para que cuente algunas de las travesuras de sus alumnos.

¿Por qué el Día del Niño se celebra en fechas diferentes?

El Día Universal del Niño es una fecha establecida oficialmente por la Organización de las Naciones Unidas (ONU). No obstante, cada país puede marcar la fecha que decida para celebrarlo en función de su calendario. La Declaración de los Derechos de Niño se aprobó el 20 de noviembre de 1959, día elegido por la organización para conmemorar el momento. Países como España, Bélgica o México deciden hacerlo en abril debido a que fue en abril de 1952 que se redactó la Declaración de Principios Universales del Niño. A pesar de que fue después de la Primera Guerra Mundial que comenzó un cambio de mentalidad, no fue hasta los años 50 cuando se impulsaron los primeros cambios reales.