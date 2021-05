Ed Sheeran y la canción que más ingresos genera por escuchas en todo el mundo

La compañía francesa S-Money ha revelado cuáles han sido las canciones que han hecho ganar mayor cantidad de dinero a sus intérpretes, gracias a la recaudación de los datos de escuchas recogidas por Spotify y Kworb. En tiempos donde las listas de reproducción online mandan, ya no se trata solo de ganar dinero con la recaudación de entradas en conciertos o la venta de discos. Y, bajo esta fórmula, destaca el nombre de un único ganador: Ed Sheeran. Él es el artista más escuchado en el mundo, y su canción que más suena Shape of You.

Canciones que escuchamos en bucle

¿Quién es tu artista favorito y cuántas veces lo has escuchado? ¿Cuánto dinero se ha generado con nuestras escuchas?

Ponerse un tema musical una y otra vez, en un bucle sin fin, no sale gratis, lo saben bien los cantantes que más dinero han ganado con nuestras canciones de cabecera. Indie, rock, heavy, pop, rap, no importa el estilo, porque nuestros gustos varían, como lo hace el clima o nuestro estado de ánimo. Somos seres menguantes y nuestros gustos musicales pueden oscilar de la noche a la mañana.

La pandemia lo cambió todo y la industria de la música no ha sido una excepción. Sin conciertos y con buena parte de los artistas componiendo más canciones que nunca, la máquina de hacer dinero no solo no se ha detenido, sino que se ha reconvertido. Hemos pasado más tiempo que nunca delante de las pantallas de los ordenadores y móviles y, por supuesto, las listas de reproducción. No obstante, hay canciones que atraviesan nuestro cerebro, de un modo muy particular, y crean la necesidad imperiosa de tener que ser escuchadas durante horas, días, meses o años, sin necesitad de nada más.

No ocurre con todas y solo son unas pocas las elegidas. Pues bien, cuando tiene lugar este evento, alguien está ganando dinero.

El top 3

La lista de la canción más escuchada en el mundo la encabeza Ed Sheeran y Shape of You, con unas ganancias, que se estiman en 13.347.66 millones de dólares, generados por las más de 2.000 millones de escuchas acumuladas desde su estreno en 2017. Post Malone y su Rockstar es la segunda, con 10.409.424 millones de dólares. Dance Monkey, de Tones and I, se sitúa tercera con 10.298.960 millones de dólares.

Top 10

Shape of You , de Ed Sheeran , con 13.347.665 millones de dólares

, de , con 13.347.665 millones de dólares Rockstar , de Post Malone , con 10.409.424 millones de dólares

, de , con 10.409.424 millones de dólares Dance Monkey , de Tones and I , con 10.298.960 millones de dólares

, de , con 10.298.960 millones de dólares God's Plan , de Drake , con 8.310.198 millones de dólares

, de , con 8.310.198 millones de dólares Faded , de Alan Walker , con 6.617.745 millones de dólares

, de , con 6.617.745 millones de dólares Wake Me Up , de Avicci , con 6.017.155 millones de dólares

, de , con 6.017.155 millones de dólares Years , de Lukas Graham , con 5.888.759 millones de dólares

, de , con 5.888.759 millones de dólares In my mind , de Dynoro , con 4.717.119 millones de dólares

, de , con 4.717.119 millones de dólares Criminal , de Natti Natasha , con 3.199.527 millones de dólares

, de , con 3.199.527 millones de dólares Adan y Eva de Paulo Londra, con 3.074.837 millones de dólares

Cómo se hace la medición

¿Cómo se llega a esta conclusión? Según explican en la web, hay que hacer un cruce de datos entre el alcance de la canción en todo el mundo, el total delas reproducciones y un pago estimado por transmisión. Además, por supuesto, se tiene en cuenta el perfil de la plataforma de cada artista.

La canción mejor valorada en España

El estudio saca la lista de canciones más valiosas a nivel mundial y también por países. Ahí es donde entra en juego el cantante canario Don Patricio, que se sitúa en primer lugar con Contando lunares, que acumula una recaudación de 1.031.6000 millones de dólares.

Aquí está el mapa mundial

¿Y a nivel general?

Don Camilo gana si se miran los ingresos, pero si se consulta la canción más stremeada en España ahí gana Tusa, de Karol G y Nicki Minaj, que acumula 111 millones de reproducciones.