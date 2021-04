19.04.21

Me Pones Más - Lunes 19 de abril de 2021

Hoy es el Día Mundial de Los Simpson y Juanma Romero no se lo pierde por nada del mundo. Por ello, desde Me Pones Más, hemos querido saber cuáles eran las series favoritas de nuestros oyentes. La actualidad, un toque de humor, reventas de productos tecnológicos y el exitazo que está teniendo Taylor Swift son solo algunos de los elementos que conforman el último Me Pones Más, en Europa FM.