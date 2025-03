CON JUANMA ROMERO EN 'ME PONES'

Álex no confía en los inventos que aparecen en la teletienda

Los inventos tienen mérito, pero hay que reconocer que no todos son tan útiles como pretenden hacernos creer... Y eso nuestro oyente Álex lo sabe muy bien, porque asegura en directo en Me Pones que para él los productos de la teletienda son una "estafa". "Me acuerdo de haber visto un anuncio de unos anzuelos para pescar y salían los peces ya muertos del río", le comenta a Juanma Romero, que trae a colación otros inventos como la batamanta, los pedales estáticos o el cuchillo japonés.