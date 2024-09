CON JUANMA ROMERO

Ana le envía un romántico mensaje a su novio antes de casarse

¡Boda a la vista! Juanma Romero habla con Ana desde Granada para contarnos que ella no es persona hasta que no se bebe un buen Cola Cao, pero qué sorpresa nos hemos llevado cuando ha dicho que ¡se casa en unos días! Nuestra oyente ha aprovechado su aparición en Me Pones para enviarle un emotivo mensaje a Diego, su pareja que pronto será su marido. Y por el camino, Juanma revela un secreto pícaro...