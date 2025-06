EN 'ME PONES' CON JUANMA ROMERO

Cristina viajó a Indonesia y se gastó un dineral para probar el "café de caca"...

Cristina le cuenta a Juanma Romero en Me Pones que no pudo resistirse a probar el "café de caca" durante su viaje a Indonesia. Esta bebida se compone de los "excrementos" de un animal, la civeta, y su precio es desorbitado. "No es nada barato", asegura nuestra oyente, mientras el presentador confirma que cuesta "entre 80 y 90 euros la taza". Al final, Juanma propone comercializar un café similar con la caca de su perro... ¡Escucha la conversación completa dándole al play!