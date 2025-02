CON JUANMA ROMERO EN 'ME PONES'

El día que Yolanda casi pierde 15 millones de pesetas en joyas de lujo

Ay, los despistes... Quién no se ha olvidado de algo importante y ha enloquecido al darse cuenta. Eso es lo que le ocurrió a Yolanda hace muchos años, cuando trabajaba en una joyería de lujo. Un día, tuvo que transportar varios accesorios valorados en unos 15 millones de pesetas (unos cien mil euros) de una tienda a otra. Por el camino, decidió parar en un banco para hacer unas gestiones personales. "Me dejé la bolsa encima del cajero. Lo que yo corrí no te lo puedes imaginar. Cuando llego, ahí estaba la bolsa. No me lo podía creer. Yo puse atención a lo que tenía en la cabeza, que era no dejarme mi dinero ni la cartilla del banco", cuenta nuestra oyente entre carcajadas a Juanma Romero.