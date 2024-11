La impactante pista de Brenda sobre su profesión: "Me dedico a..."

CON JUANMA ROMERO

¿Te animas a intentar adivinar la profesión de Brenda? Juanma Romero propone jugar a las adivinanzas, invitando a los oyentes de Me Pones a explicar a qué se dedican sin decir explícitamente a qué se dedican... y Brenda ha jugado de maravilla. Aquí la pista: "Me dedico a enseñar a otra gente a dar volteretas en la altura, no tocamos el suelo, siempre estamos a más de dos metros y siempre estamos con algún elemento aéreo". ¿Qué es? ¡Dale al play y confirma tus sospechas!