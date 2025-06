EN 'ME PONES' CON JUANMA ROMERO

Silvia rememora el día que rompió la PlayStation de su marido: "Afianzamos nuestra relación"

¿Quién no ha roto algo alguna vez en su vida? Nuestra oyente Silvia no es una excepción, y le cuenta en directo a Juanma Romero que rompió sin querer la PlayStation de su marido, Miguel. "Me fui al trastero y vi unos CD que tenía con recuerdos de los chiquillos. Los puse en la play y esta dejó de abrir... Cuando vino del trabajo, se lo conté y dijo: '¿Es broma, no?'. Luego vio que no... A partir de ahí, nos empezamos a conocer más, afianzamos nuestra relación", explica entre risas. ¡Escucha la anécdota completa!