EN 'ME PONES' CON JUANMA ROMERO

Nelson se quedó atrapado en Colombia porque la compañía de su vuelo a Madrid quebró

Nelson vivió una mala experiencia con una compañía de bajo costo que, al final, le costó bien cara... Tal y como le cuenta a Juanma Romero en directo en Me Pones, resulta que nuestro oyente se fue un mes de vacaciones a Colombia para ver a su familia y, durante ese tiempo, la empresa quebró. ¡Y no se enteró hasta que llegó al aeropuerto para volver a Madrid! "Resulta que no había vuelos y que no había manera de regresar", explica. ¡Escucha el audio para conocer cómo termina esta historia!