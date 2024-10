CON JUANMA ROMERO

El plantón a Carolina con un final feliz: de despechada a casada

Carolina y su novio Borja han protagonizado una de las mejores llamadas de los últimos programas de Me Pones... Y no, no exageramos. Desde un monte perdido de León, Carolina ha hablado con Juanma Romero para explicarle el día que su actual pareja le dejó tirada en una comida romántica. Ella preparó una deliciosa tortilla guisada, pero él prefirió quedar con sus amigos para ver una inesperada serie... Pero esto ocurrió en 2009, y ahora esta historia solo es una anécdota porque ¡van a casarse en mayo!