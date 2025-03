CON JUANMA ROMERO EN 'ME PONES'

Salva intentó usar un taladro y salió mal: "Yo quería ser útil..."

Nuestro oyente Salva, de Málaga, le cuenta a Juanma Romero en Me Pones cómo intentó colocar una estantería con un taladro... y cómo el intento salió mal. "Yo tengo un largo historial de manazas. Teníamos que poner una estantería en el cuarto de mi hija, y nadie se dio cuenta de que me dieron un taladro. A mí. Yo mido, pinto, taladro el primer agujero... Perfecto. Uno coge confianza y..." se desató la tragedia. "Mi mujer me pegó un par de gritos, mi hija descojonada, yo no sabía dónde meterme...". ¡Escucha su conversación y no te pierdas toda la historia!