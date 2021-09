Laura Sánchez, asesora medioambiental: "La economía girará en torno a la sostenibilidad"

Cuando Laura Sánchez se matriculó en Ciencias Ambientales no estaba muy claro cómo podría ser su futuro laboral. "Era una carrera relativamente nueva, nadie sabía cuál era la especialización de esos profesionales, pero supimos ser visionarios. Como habéis visto en los medios todo gira en torno a la sostenibilidad", cuenta esta profesional a Juanma Romero en su sección de ¿Me pones?.

No tenía claro qué quería estudiar cuando empezó Bachillerato, una situación a la que se enfrentan seis de cada diez estudiantes y que busca poner fin Buscando vocaciones, el proyecto de la Universidad Europea y Atresmedia Radio para ayudar a los jóvenes a orientar su futuro laboral. Se planteó estudiar Biología pero la profesora de esa asignatura le propuso una alternativa: "Laura, ahora mismo el campo de la Biología quizás no tiene el desarrollo que tú esperarías, ¿por qué no te planteas estudiar Ciencias Ambientales?".

Fue el mejor consejo que le pudieron dar porque fue la llave a un futuro lleno de salidas laborales. "Ahora todo gira en torno a la sostenibilidad y es a donde tienen que ir migrando los modelos de negocio", asegura.

Un mundo cambiado y mucho más sostenible

"En los diez años que han pasado desde que terminé la carrera, todo ha cambiado", asegura la ahora asesora medioambiental. "La sostenibilidad ha pasado de ser algo accesorio a ser el eje vertebral de todos los modelos de negocio".

Sánchez se ha dado cuenta de que según ha ido creciendo el campo de la sostenibilidad, para cumplir con la normativa, "las empresas han aprovechado lo que antes era una piedra en el zapato y lo han convertido en ventaja competitiva para diferenciarse del resto de compañías en cuanto a sus tácticas de sostenibilidad". Ahí es donde entran loa asesores como ella.

"De aquí en adelante o eres verde o no eres", dice al recordar a Bill Gates, que ha dicho que no llevará a cabo negocios con empresas que no sean sostenibles.

Objetivo 2050

A nivel europeo hay otro reto: nos hemos propuesto ser neutros en carbono con fecha 2050. "¿Qué significa esto? Que los modelos de negocio, tal y como los conocemos en la actualidad, necesitan evolucionar sus procesos para cumplir con esta neutralidad en carbono", explica.

No se trata de eliminar los negocios que ya tenemos y sustituirlos por unos sostenibles, se trata "de ayudar a esos negocios a transformarlos".

"En 2030 tenemos otro objetivo: conseguir mitigar los efectos del cambio climático para que las diferencias con las temperaturas respecto a esta fecha no difieran en más de dos grados con respecto a las épocas preindustriales", recuerda.

Para Laura Sánchez, el reto es complicado pero es posible de lograr y es gratificante contribuir a ello. "Todavía hay solución y una pasa porque personas como vosotros os dediquéis a hacer de este un mundo más sostenible y mejor".