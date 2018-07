El ataque de los zombies

Nuestros tres protagonistas, Laura Manzanedo, Sara Gil, Puchi y Josep Lobató, no se imaginan el terrible día que les espera.

Nos encontramos en Madrid una ciudad española, Josep es un chico bastante tranquilo y con una vida bastante estable, una mañana de un caluroso mes de agosto Josep se levanta y hace sus cosas cotidianas sin imaginarse lo que le espera, al salir de casa como cada día a dirigirse al trabajo Josep va notando que las calles están desiertas, no hay ni un alma por la calle, cosa q le mosquea pero no da importancia.

Al llegar al edificio de Europa FM decide llamar a su compañera Laura Manzanedo pero el móvil comunica, no hay nadie en los alrededores excepto una chica de espaldas en la lejanía. Josep decide acercarse para ver si la chica se encuentra bien, la sorpresa tremenda es Sara Gil su rostro estás desfigurado, le falta un brazo y gruñe.

Se abalanza hacia él con intención de morderle, Josep tropieza asustado y cae al suelo, Sara le agarra, le sujeta la cabeza y se la golpea contra el suelo destrozándosela.

Josep está en shock no entiende qué está pasando, oye más gruñidos y observa que se acerca una gran cantidad de nuevos zombies por una calle colindante. Se levanta, se gira y ve a Laura.

-¡Corre Laura, corre por Dios! – le grita.

Los dos corren hacia el edificio de Europa FM pero Laura es alcanzada por una manada de zombies, Josep intenta salvarle la vida golpeando a los zombies pero son demasiados y tiene que abandonarla.

-¡Lo siento Laura, lo siento! – le grita Josep mientras a ella le devoran las entrañas.

-¡Josep sálvate! – consigue pronunciar Laura en un último suspiro.

Josep consigue llegar al edificio angustiado y asustado porque no entiende qué está pasando, los muertos se han levantado como en las mil películas que ha visto de zombies. Pero esta vez es una realidad.

Josep piensa en su familia, en ir a buscarlos pero es imposible los muertos ya rodean el edificio Josep piensa en Puchi que ya debería estar arriba, al llegar y comprobar que Puchi está bien.

Le cuenta lo sucedido, Puchi flipa en colores ya que no se ha enterado de nada, intentan llamar pero las líneas de teléfono no funcionan, las televisiones tampoco así que no les queda otra que intentar salir, su coche está aparcado en la puerta así que Josep decide coger un hierro afilado e intentar llegar al coche de Puchi.

En el camino se encuentra con zombise, Josep les golpea con la barra mientras Puchi intenta abrir la puerta.

-¡Puchi, son demasiados, no puedo sujetar más la puerta!- grita Josep.

Finalmente los zombis entran en el edificio, los dos corren hacia el ascensor pero sólo Puchi lo logra, Josep es devorado por cientos de zombies.

Puchi sube y se encierra en el estudio, está completamente sola, hasta que los zombies consiguen llegar hasta ahí. Puchi ve atemorizada como sus tres compañeros Laura, Sara y Josep miran a través de los cristales, sólo le queda esperar a que entren y la devoren.