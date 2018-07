Ponte A Prueba: "Si llegamos al millón de seguidores, nos desnudamos"

Josep Lobató, Laura Manzanedo y Sara Gil han protagonizado uno de los videoencuentros más locos que hemos vivido en Europa FM. Para empezar, Laura y Josep se han pegado un morreo histórico, muestra del buen rollo que existe en el equipo y que irradia cada noche en el programa que no se atreven a hacer las demás emisoras.

Ponte a Prueba no es más que un reflejo de la sociedad, de sus jóvenes y sus tabúes. "Quedan rasgos muy machistas en esta sociedad" decía Laura Manzanedo, que noche tras noche logra conectar con los oyentes gracias a su forma de hablar, sencilla, directa, sin tapujos, como la propia audiencia. El programa también demuestra una función didáctica, aconsejando sobre educación sexual, haciendo de psicólogos en historias realmente impactantes, realizando funciones propias de la enseñanza. "Mis padres tienen 80 años y me escuchan cada noche, son mi modelo a seguir, mi referente y sabe lo que es un bukkake!" explicaba toda orgullosa Laura.

Uno de los nuevos fichajes es Sara Gil. La pobre lo pasó bastante mal a raíz de una llamada en el primer programa que arremetía contra su embarazo. "Los primeros días en Ponte a Prueba fueron muy duros, pero tuve mucho apoyo de los oyentes". Ahora espera ansiosa el momento de dar a luz. ¿Os imagináis que sucede en directo durante el programa? "Cuando nazca el bebe haré sexo anal", así de sincera es Sara Gil.

Me he sentido atraído por oyentes, confiesa Josep Lobató

Por último Josep Lobató, el padre de Ponte a Prueba, el creador de este premiado formato, ha vuelto a la casa que le vio crecer. Ha sido el responsable de anunciar una de las exclusivas del videoencuentro: "El equipo de Ponte a Prueba volverá a las principales ciudades con su Tour 2013-2014". Josep también ha respondido a preguntas más personales: "He de reconocerlo, me he sentido atraído por oyentes". Y ha hablado de Venus... ¿Quieres saber qué ha dicho?

Aquí tienes el videoencuentro completo con los chicos de Ponte a Prueba: