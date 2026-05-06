La prensa británica cae rendida ante Rosalía tras su concierto en Londres: "Está a otro nivel"

La prensa británica se han rendido unánimemente a Rosalía. La mayoría de críticas le han otorgado cinco estrellas sobre cinco bajo titulares de "triunfo absoluto" por el espectáculo de su gira LUX TOUR, que este miércoles 6 de mayo cierra su etapa europea desde el O2 Arena de Londres.

"El show en directo de Rosalía es un triomf [triunfo, en catalán], como dirían en Barcelona", escribe Alexis Petridis, del diario The Guardian, que asegura en su reseña que es uno de los conciertos "más atrevidos y sofisticados de la historia del pop". "Todo el virtuosismo del mundo no basta para explicar su capacidad de conmover", describe sobre la voz de la artista.

En su primera noche en Londres, Rosalía confesó desde el escenario que, desde sus inicios, siempre había soñado con actuar en esta ciudad, pero en el majestuoso Royal Albert Hall. "Y nunca lo he hecho, pero he agotado las entradas para dos noches en el O2", dijo orgullosa frente a un recinto de 20.000 personas, una capacidad cuatro veces más grande.

"Una obra de arte de una brillantez impresionante"

"Con esta destreza, precisión y talento, tendría a cualquier estadio en la palma de su mano", comenta al respecto Will Richards, de la revista Rolling Stone, que también otorga pleno de estrellas a la catalana. "Todo suena bastante profundo, cargado de dramatismo y profundidad conceptual. Sin embargo, lo que hace que el espectáculo sea extraordinario es su carácter inclusivo. Cada letra se traduce al inglés para la gran pantalla", apunta sobre los subtítulos.

Rosalía en Barcelona cantando 'La Perla' | Christian Bertrand

Otro magacín especializado en música, NME, coincide en que la gira LUX TOUR es "una obra de arte de una brillantez impresionante" y destaca la presencia de la Heritage Orchestra, así como el humor característico y natural de Rosalía. "Una vez que arranca el espectáculo, es difícil discutirlo: el concierto de esta noche prácticamente convierte el O2 en un museo", asegura Rhian Daly.

Durante el concierto del martes, la catalana aprovechó para interactuar con el público con su inglés "chapurreado" y pidió que le enseñasen a hablar con acento británico. En ese momento, sacó en su ya emblemático confesionario a la cantante británica Lola Young para que le contase su historia de desamor.

"Es difícil imaginar a una artista comercial de una gran discográfica que haya intentado un espectáculo como este", escribe Lisa Wright, del diario The Standard, que también incide en la escenografía del concierto, donde las referencias pop se mezclan con la alta cultura. "La pura destreza virtuosa que Rosalía demuestra a lo largo de todo el espectáculo está a otro nivel con respecto a sus colegas", afirma.

El crítico musical Mark Savage, de la BBC, también habla del popurrí de estilos y conceptos, entre lo terrenal y lo divino, que "hacen que el cielo parezca estar al alcance de su mano durante, al menos, una hora y media". "Rosalía no defraudó, ofreciendo un espectáculo repleto de una voz impresionante y una puesta en escena inolvidable inspirada en la iconografía religiosa y secular", añade su crítica.

El paso de Rosalía por Londres llega tras varios reconocimientos al disco LUX en territorio británico, donde obtuvo el premio BRIT a Artista internacional del año en febrero y recogerá el galardón de Compositora internacional del año en los prestigiosos premios Ivors en unas semanas.