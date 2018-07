El hombre perfecto

Mes de noviembre, frío, Laura acaba de discutir con su novio. Triste, enfadada y desolada se dispone a ir a su trabajo como cada noche de 23:00 a 01:00 en Europa FM, apenas se ve bien por la carretera de la niebla que hay esa noche en la ciudad, se avecina una gran tormenta, al parecer el tiempo iba a conjunto con su estado de ánimo.

En el coche suena THE SONG FOR A LOVERS... Una canción que, precisamente, es la que utilizan como base de fondo cuando algún oyente cuenta sus batallas en esto llamado amor. Laura con la mirada fija en la carretera y en el volante la tararea mientras se acuerda de su chico y de repente suena el móvil... Es Josep , su jefe. La avisa de que va a llegar tarde, a él le gusta que lleguen con tiempo de antelación a la emisora y se preocupa de que lleve cuidado conduciendo por el temporal. Laura con la voz temblorosa, le responde: Ya estoy llegando, no te preocupes. Josep la nota rara y le pregunta: ¿Estás bien? Ella responde No tengo un buen día y mucho menos una buena noche.

Se despiden y él se queda muy pensativo, resulta que desde que Laura entró a trabajar a él le atrae bastante, es un pivonazo, preciosa, miles de veces se la ha imaginado cabalgando encima de él con ese melenón, esos labios, esa mirada... y lo que le remata ya es que es una tía inteligente, muy cachonda, que ha vivido mucho... En resumidas cuentas, Josep se está enamorando de ella y ve un punto a su favor el que ella tenga el mal día o la mala noche para entrarle a saco.

Impaciente en redacción ultimando detalles del programa, llega Laura, le ofrece un chocolate caliente, y que entre en su despacho que está la calefacción puesta. Aún queda hora y media para el programa. Comienzan a hablar, Laura se desahoga, desesperada le explica que está harta de los tíos, que son todos iguales cortados por la misma tijera.

Josep la escucha atentamente , la coge de la mano, ella sigue, sigue y sigue soltando por su boca toda su ira, toda su rabia, mirando al suelo, gestualizando con las manos, como si de una loca se tratara, y le cuestiona a él:

- ¡¡JOSEP POR FAVOR!! Hay alguien que me rompa las medias con la boca y luego me compre otras. Que me haga el amor contra la pared y se meta conmigo en la bañera. Que se pierda a mi lado para después rescatarme de laberintos sin sentido. Que saque la espada y me defienda de víboras, pirañas y putas. Alguien que cosa disfraces a mis días malos y los convierta en buenos. Que no se enfade si no me entiende, ni me entiendo y lo mareo. Que me saque la lengua cuando me ponga tonta y me haga enmudecer. Que no de por hecho que siempre voy a estar ahí pero que tampoco lo dude. Que no me haga sufrir porque sí pero que no me venda amor eterno ni me lo ponga fácil. Alguien que no pueda caminar conmigo por la calle sin cogerme de la mano. Que no me compre con regalos pero que tenga mil detalles de papel. Que no le guste verme llorar y que me haga reír hasta cuando no tengo ganas. Que de vez en cuando decida perseguirme por los bares y conocerme otra vez. Que me mire, lo mire, y me tiemblen las piernas sin remedio. Alguien que esté loco por mí, y no se olvide de decírmelo los días de resaca. Que si se pone animal, sea solo en la cama, y me mate a besos por la mañana. Que si mira a otra, luego me guiñe un ojo, y se ría de mis celos de hojalata. Y sobre todo que no tenga que perderme para darse cuenta de que me ha encontrado...

Josep le levanta la cara con una sutil caricia en la barbilla y le responde: ¡YO! ¡¡YO SOY ESE ALGUIEN!! Se funden en una mirada, continúan con un beso, la llama se enciende y él la coge en brazos, la sienta en el escritorio, mientras él le susurra al oído que se deje llevar que está muy alterada, Laura en todo momento se deja llevar, no piensa, no habla, está como en shock. No entiende nada pero el lenguaje de las manos es universal y comienza a desnudarlo, hablan con la piel… se pegan un señor ¡¡POLVAZO!! Puchi ( la productora desde el otro lado de la pared escucha todo) se queda anonadada y a la vez se pone muy cachonda y comienza a tocarse bajo la mesa de redacción.

Josep y Laura salen del despacho repeinándose y retocándose la ropa. Puchi los mira y sonríe.Laura ya vuelta en sí , se pone tremendamente nerviosa y no pude entender que haya pasado eso y que le haya puesto los cuernos a su chico. El programa empieza ya , faltan 10 minutos , toman asiento, apuntes y durante las 2 horas de locución se miran con el fin de expresar que no puede ser lo que ha sucedido.

El programa acaba y ellos dos quedan fumando un cigarro en la puerta de Europa FM y lo hablan todo, Josep le cuenta que esta enamorado, que le atrae mucho, que la quiere hacer feliz. Ella rota en llantos otra vez le explica que lo que ha pasado ahí dentro, ahí se queda. Josep acepta y al día siguiente Laura despierta y le llama, queda con él y le dice que quiere a ese alguien en su vida, que ha dejado a su novio y quiere comprobar si él es el famoso príncipe azul que todas andamos buscando. Al tiempo las cosas no van bien, Josep engaña a Laura y esta se da cuenta de que ESE ALGUIEN sólo existe en su mente, Y EN LA DE TODAS LAS MUJERES DEL MUNDO.

Nadie es perfecto, si todos fuésemos perfectos la vida sería aburrida y no aprenderíamos nada, ni evolucionaríamos, ni maduraríamos en general y en este caso, sobre todo, en el amor.