Todas las actuaciones de la primera semifinal de 'Tu cara me suena 13': de María Parrado a J Kbello
El nivel de la primera semifinal de Tu cara me suena 13 ha sido tan alto que el jurado y el público han discrepado muchísimo en sus puntuaciones. A continuación, presentamos todas las imitaciones de la noche según el orden de la clasificación.
¿Quiénes son los concursantes de 'Tu cara me suena 13'? Conoce a los nueve famosos
Tu cara me suena 13 ha celebrado una primera semifinal muy competida donde María Parrado se ha convertido en la ganadora de la noche. Además, J Kbello se ha proclamado el primer finalista del concurso por quedar primero en la clasificación general.
1. María Parrado - 'Ne partez pas sans moi' de Céline Dion
María Parrado ha ganado la gala, pero sin obtener la máxima puntuación posible. En total, la gaditana ha cosechado 20 puntos (9 del jurado y 11 del público) por su gran imitación de Céline Dion cantando Ne partez pas sans moi en francés. Esta es la tercera vez que María Parrado se lleva la victoria de una gala.
2. Leonor Lavado - 'Un nuevo día brillará' de Luz Casal
El jurado ha intentado hacer ganadora a Leonor Lavado al entregarle el 12 por su imitación de Luz Casal con Un nuevo día brillará. Sin embargo, el público no ha estado de acuerdo y le ha dado el 6 hasta un total de 18 puntos, relegando a la humorista hasta la segunda posición de la noche —su mejor resultado en toda la edición—.
3. Paula Koops - 'What's Up?' de Dolly Parton
El tercer puesto ha sido para Paula Koops por su imitación de Dolly Parton con What's Up?, con la que ha sumado 18 puntos (10 del jurado y 8 del público).
4. J Kbello - 'Radioactive' de Imagine Dragons
Después de que J Kbello ganara tres galas consecutivas, el jurado ha sorprendido al entregarle el 5 porque, matemáticamente, ya era finalista. El público no ha seguido la misma estrategia y le ha otorgado un 12 a su imitación de Dan Reynolds, el vocalista de Imagine Dragons. Así, la suma de 17 puntos le ha dejado en la cuarta posición de la noche, aunque, efectivamente, se ha convertido en el primer finalista del concurso.
5. Cristina Castaño - 'Illusion' de Dua Lipa
Al igual que Leonor Lavado, Cristina Castaño también ha desatado la discordia en las puntuaciones, pues el jurado le ha dado un 11 y el público solo un 5. Así, la concursante ha quedado quinta con 16 puntos por su imitación de una de las mayores estrellas del pop actual: Dua Lipa. Illusion es uno de los éxitos del último disco de la estadounidense: Radical Optimism (2024).
6. Sole Giménez con Miquel Fernández - 'Cheek to Cheek' de Lady Gaga con Tony Bennett
Sole Giménez ha imitado a Lady Gaga con Cheek to Cheek, pero no ha estado sola: Miquel Fernández, actor, cantante y ganador de Tu cara me suena 6, se ha encargado de recrear la voz de Tony Bennett. Juntos han conseguido la sexta posición con 16 puntos (7 del jurado y 9 del público).
7. Martín Savi - 'Por debajo de la mesa' de Luis Miguel
La discrepancia entre el jurado y el público también ha estado presente en las notas de Martín Savi, quien ha imitado a Luis Miguel con Por debajo de la mesa. El jurado le ha dado solo 6 puntos, pero el público le ha hecho remontar a la séptima posición otorgándole su 10 (16 puntos en total). Esta no es la primera vez que el público puntúa mejor al argentino que el jurado, pues también ocurrió en la novena gala cuando imitó a Freddie Mercury.
8. Jesulín de Ubrique con María José Campanario - 'Me quedaré solo' de Amistades Peligrosas
La gran diferencia de notas ha provocado que Jesulín de Ubrique haya terminado octavo a pesar de obtener unos buenos 15 puntos (8 del jurado y 7 del público). El torero ha cantado con su mujer María José Campanario, y juntos han imitado a Amistades Peligrosas, dúo español formado por Alberto Comesaña y Cristina del Valle.
9. Aníbal Gómez - 'I Only Wanna Be with You' de Samantha Fox
Donde sí ha habido consenso es en la última posición, pues Aníbal Gómez no ha convencido ni al jurado ni al público al imitar a la cantante británica Samantha Fox. Por eso, ha obtenido la mínima nota posible: 8 puntos (4 del jurado y 4 del público).
Invitada: Pepa Romero - 'Tu nombre me sabe a yerba' de Marisol
La invitada de la primera semifinal de Tu cara me suena 13 ha sido la periodista Pepa Romero, quien ha debutado en el programa con su imitación de Marisol al ritmo de Tu nombre me sabe a yerba.