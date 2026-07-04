¿Quién ganó ayer 'Tu cara me suena 13'? Así está la clasificación tras la primera semifinal

Manel Fuentes y el jurado en la primera semifinal de 'Tu cara me suena 13' | Atresmedia

Tu cara me suena 13 ha celebrado una primera semifinal marcada por las diferencias entre las notas del jurado y del público. Al final, la duodécima gala se ha saldado con una ganadora de consenso y con un primer finalista.

María Parrado, ganadora por tercera vez

Menos disparidad de opinión ha generado María Parrado, que se ha convertido en la ganadora de la primera semifinal con 20 puntos (9 del jurado y 11 del público) gracias a su imitación de Céline Dion. "Yo tenía la espinita clavada de cuando imitaste a Isabel Pantoja, que te di un 4, y tú te mereces siempre una nota buena", ha valorado Lolita al darle su 12. "Para mí ha sido un gustazo verte dándolo todo, haciendo unos agudos... Has estado sublime".

María Parrado ha cedido los 3.000 euros a María José Campanario y Jesulín de Ubrique, quien nunca había entregado el premio. Por su parte, el torero ha sumado 6.000 euros más de sus honorarios, elevando el total hasta los 9.000 euros. Así, Campanario ha entregado su mitad a AFIBROM y Ubrique a la Asociación Española de Retinoblastoma.

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Muchas discrepancias entre el jurado y el público

Después de que J Kbello ganara tres galas consecutivas, el jurado ha sorprendido al entregarle el 5 porque, matemáticamente, ya era finalista. El público no ha seguido la misma estrategia y le ha otorgado un 12 a su imitación de Imagine Dragons. Sin embargo, la suma de 17 puntos no ha sido suficiente para alzarse ganador.

En este sentido, el jurado ha apostado por Leonor Lavado para que ganara la gala al otorgarle un 12 a su imitación de Luz Casal, pero aquí el público tampoco se ha puesto de acuerdo con los profesionales y le han entregado el 6 a la humorista. También ha habido grandes discrepancias con las notas de Cristina Castaño (11 del jurado y 5 del público) y de Martín Savi (6 del jurado y 10 del público).

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Clasificación de la primera semifinal

1. María Parrado - 20 puntos (9 del jurado, 11 del público)

2. Leonor Lavado - 18 (12 del jurado, 6 del público)

3. Paula Koops - 18 (10 del jurado, 8 del público)

4. J Kbello - 17 (5 del jurado, 12 del público)

5. Cristina Castaño - 16 (11 del jurado, 5 del público)

6. Sole Giménez - 16 (7 del jurado, 9 del público)

7. Martín Savi - 16 (6 del jurado, 10 del público)

8. Jesulín de Ubrique - 15 (8 del jurado, 7 del público)

9. Aníbal Gómez - 8 (4 del jurado, 4 del público)

Clasificación general y primer finalista

Tras la primera semifinal, J Kbello se convierte en el primer finalista de Tu cara me suena 13 por quedar primero en la clasificación general, cuyas posiciones siguen sin sufrir ningún cambio. "Ha sido la mejor etapa de mi vida gracias a ustedes", ha dicho el gaditano dirigiéndose a sus compañeros. La próxima semana se decidirá quiénes son los cuatro finalistas restantes.

1. J Kbello - 249 puntos (primer finalista)

2. María Parrado - 237

3. Cristina Castaño - 226

4. Martín Savi - 216

5. Paula Koops - 200

6. Sole Giménez - 189

7. Aníbal Gómez - 143

8. Jesulín de Ubrique - 141

9. Leonor Lavado - 127

A quién imitarán en la segunda semifinal

Como finalista, J Kbello ha elegido a quién imitará en la próxima gala: Slimane, el representante de Francia en Eurovisión 2024 con Mon Amour. Aparte, Paula Koops recibirá el Training VIP de Ana Torroja para imitar a Mecano.