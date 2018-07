Leticia Sabater se ha operado para ser virgen de nuevo

La cantante ha pasado por el quirófano para reconstruirse el himen a sus 48 años . Así lo ha confirmado al portal Vanitatis, tras confesar que en enero viajó a Miami para ensancharse la vagina, ya que tenía problemas con sus parejas a la hora de mantener relaciones sexuales, y fue entonces cuando se enteró de la posibilidad de realizarse esta otra operación: "Como no voy a tener cargas económicas como madre, me dije a mí misma que había llegado el momento de darme un capricho".

A sus 48 años, Leticia Sabater ha decidido que quiere volver a ser ‘virgen’. La cantante así lo ha confirmado al portal Vanitatis, y es que en enero acudió a una clínica en Miami para ensancharse la vagina, ya que había tenido que dejar cinco relaciones por culpa de “este problemilla”, y allí se enteró de la posibilidad de operarse para reconstruirse el himen.

"Ya he decidido que no voy a ser madre y, como no voy a tener cargas de este tipo, me dije a mí misma que había llegado el momento de darme el capricho", declaró al portal. Además, cree que es bonito volver a ser virgen: "De pequeña creía que llegaría virgen al matrimonio, pero a los 23 decidí que no iba a esperar más".

Tras la operación, Leticia espera encontrar a alguien especial: "Has de esperar dos meses para que la vagina cicatrice. Estoy esperando a alguien especial, no va a ser cosa de una noche. Sea quien sea, se va a llevar una sorpresa, con 48 años nadie piensa que vayas a ser virgen", asegura Sabater a Vanitatis.

Además, añade: "Ahora soy diferente, me siento a estrenar". Tal ha sido el revuelo que se ha generado en redes sociales ante esta noticia, que Leticia ha comentado en su Twitter: “Joder que escándalo!!! Me arrepiento de haberlo hecho público, no soy ni la primera ni la última que se reconstruye el himen. Soy virgen y fin”, escribía junto a unos emoticonos con cara de enfado.