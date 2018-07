La noche borrosa

-Ring ring ring!- sonó el despertador.

-¡Ah! ¡Cállate! Qué dolor de cabeza ¿pero qué ha pasado? ¿cómo he llegado aquí?- Me pregunté.

A continuación miré hacia mi alrededor y no sabía quiénes eran todas esas personas dormidas a mi alrededor. Sólo recordaba que había cenado con mis compañeras del trabajo, ¿había montado una fiesta? pensé.

Cogí el teléfono y llame a Laura, no me cogía el móvil, llame a Puchi y a Sara y tampoco me contestaban ¿Por qué no me cogían el teléfono? ¿acaso había hecho algo malo?

Fui a mi cocina y había dos chicas durmiendo en mi encimera las desperté y les pregunté quiénes eran y qué había pasado. Me dijeron que no me conocían y que ellas no recordaban nada. Algo que se repitió sucesivamente con todos los extraños que estaban en mi casa.

Me di una ducha y fui directamente al estudio, ahí se encontraba Puchi le pregunté pero no me respondía, entraron Laura y Sara al estudio y tampoco me hablaba.

-¿Pero qué he hecho chicas? No recuerdo nada… ¿He hecho algo malo? No lo entiendo ¡Contestarme!- Dije con desesperación.

-¿Josep no te acuerdas de lo que hiciste ?¿En serio?- Me contestó Sara.

-No Sara, te lo prometo- dije.

-Sara, ese no era el trato- murmuró Laura.

-¿Qué trato?- pregunté incrédulo.

-Lo sentimos Josep, nos traicionaste- respondió Laura

-¿Que os traicioné?-dije.

-Sí, Josep - dijo Puchi furiosa.

-¿Qué hice?- pregunté impaciente.

-¡Lo peor que nos podías hacer nos cambiaste! Te has ido de la emisora, ya no trabajas con nosotras Josep- gritó Sara.

-¿Que hice qué? ¿yo?-pregunte confuso.

-Sí Josep, sí lo hiciste, nos has traicionado a nosotras y a los guarrillos- me dijo Laura entristecida.

-Pero yo sería incapaz de hacer una cosa así…- dije.

-Pues lo has hecho- dijo Puchi soltando una lágrima.



-¡Josep, Josep, Josep! Despierta dormilón que llegas tarde al trabajo!- gritaba Laura empujándome.

Todo era una pesadilla pensé. Abrace a Laura con mucha fuerza y le di dos besos.

-Pero Joseppe ¿qué pasa?- preguntó Laura confusa.

-Nada Laura, ya te lo contaré ahora vamos que llegamos tarde- respondí con alegría. Y nos dirigimos al estudio donde se encontraban Puchi y Sara esperándome. ¡Qué alegría me dio al comenzar el programa con las chicas, porque yo sabia que era incapaz de traicionar a mis luchadores, porque no cambiaría a Ponte a Prueba por nada del Mundo!