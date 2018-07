Pide el divorcio a su marido por tener un pene enorme

Aisha Dannupawa es una mujer afectada por un pene enorme; el de su marido. Cada vez que hacía el amor con él se enfrentaba a un auténtico calvario debido al tamaño del miembro viril. Esta joven Nigeriana era incapaz de disfrutar del sexo y cada día se sentía peor cuando tenía relaciones con su marido.

Los centímetros de más fueron la causa por la que recurrió a un tribunal para pedir el divorcio. Los hechos fueron recogidos por el diario nigeriano Nigeria's Tribune. En los alegatos, Aisha contó a los jueces que la relación con Ali Maizinari había llegado a su fin tan sólo una semana después de haber contraído matrimonio.



Como cuenta el blog de Antena 3, Esto no es noticia, el marido no negó la acusación ante la Corte y señaló su voluntad de disolver el matrimonio, aunque reclamó que le fuera devuelto el dinero de la dote matrimonial y los gastos durante la etapa de noviazgo. Los jueces han accedido al divorcio aunque antes han recomendado a la pareja llegar a una reconciliación antes de la próxima audiencia. En caso de no ser así, se concretará la extinción del matrimonio.