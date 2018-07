Un spa de Yakarta ofrece masajes con serpientes

El 'Spa y reflexología tradicionales de Bali' que, pese a su nombre, se encuentra en Yakarta, la capital de Indonesia, ofrece este tipo de servicios que harían que más de uno saliera escopetado de sus instalaciones. No es para menos. Los reptiles que se utilizan para realizar el servicio pueden llegar a medir 1,8 metros de largo. En este caso, las pitones, se enroscan sobre el estómago y acarician a la persona con todas las escamas de su cuerpo.

El masaje dura una hora y media y no sobrepasa los 35 Euros. Los reptiles están limpios y desinfectados y, eso sí, tienen la boca tapada que no se escape un mordisco entre michelín y michelín.