Cosas absurdas que te pueden volver gay

ÁNDATE CON OJO, ESTÁN EN TODAS PARTES

El origen de la homosexualidad sigue siendo uno de los grandes misterios que los religiosos y conservadores siguen sin descubrir. A lo mejor es que no entienden lo que significa el amor; pero ojo, que no hablamos solo del amor romántico. La tolerancia y el respeto van mucho más allá y son quizá la demostración de amor más grande que se pueda realizar. Sin embargo, para algun@s, al margen de los sentimientos, piensan que existen algunos factores externos que pueden llegar a determinar tu condición sexual. Verne los ha recogido todos y nosotros no podemos hacer otra cosa que rendirnos a este fabuloso ranking que nos ha hecho ponernos de pie y aplaudir muy fuerte. ¡Nos encanta!