Falete se considera un "mito erótico" en una entrevista para Interviú

Falete se ha desnudado (interiormente) en una entrevista para Interviú y ha contado de todo. Desde la copla y los toros, hasta el sexo y el nudismo. No ha habido nada que se le haya escapado.

Entre risas ha confesado que no es tan de toros como de toreros y que cree en Dios pero no en la Iglesia. Así, se ha mojado, en estos temas y muchos otros que no dejan atrás la polémica.

Con motivo de la celebración del Orgullo Gay, Falete ha confesado preocuparle el aumento de las agresiones contra los homosexuales y ha asegurado condenarlo y castigarlo. Y no solo refiriéndose a cuestiones gays, sino también a raza y color; afirmando rotundamente que él endurecería las penas y las leyes actuales.

Por otro lado, y con alivio, ha contado que nunca ha pasado por una agresión homófoba, y que siempre se ha mostrado tal y como es, le guste a quien le guste. Por esto mismo, ha comentado que nunca ha utilizado una red social para ligar, asumiendo no tener ni idea de gestionar nada que tenga que ver con redes sociales. Parece que el artista es más de conocerse en persona en una clásica cita.

Finalmente, habiéndose desnudado tanto en la entrevista, se ha mostrado reacio a hacer lo mismo para una portada reivindicativa de Interviú. Falete no se desnudaría para reivindicar nada, afirmando que, "Yo no me desnudo para reivindicar nada, ni por dinero ¡Qué horror!"

Parece que el artista, aun considerándose un mito erótico, eso del desnudo solo lo practica en casa y como mucho dentro del mar.