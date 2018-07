La componente del "éxito internacional" 'La Salchipapa' vuelve a estar de actualidad. La cantante ha denunciado este lunes la usurpación de su identidad en la web de contactos Badoo. Al parecer, alguien podría estar usando un perfil falso con imágenes de Leticia. La situación se vuelve más complicada cuando además aparece su número de teléfono personal.

"Comencé a recibir fotografías de miembros masculinos en mi WhatsApp y comentarios diciéndome todo tipo de cosas", explicaba Sabater a FormulaTV.

"No entendía nada, no sabía cómo habían conseguido mi número de teléfono. No contestaba y comenzaron a llamarme", denuncia la artista.

La presentadora se puso en contacto rápidamente con la web de citas, que procedió a borrar el perfil de manera inmediata.