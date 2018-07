UN PRODUCTO CON MUCHA POLÉMICA Una madre crea un pegamento para adherir lazos y diademas a la cabeza de los bebés "Nunca es demasiado pronto para ser femenina", así definen el pegamento en la web de este producto. @europa_fm | Madrid | Actualizado el 12/07/2018 a las 21:12 horas Girlie Glue, el pegamento para bebés / Agencias Facebook

Twitter Una madre estadounidense ha creado este pegamento que permite fijar todo tipo de complementos en la cabeza de los bebés recién nacidos. Este polémico producto se llama Girlie Glue y sirve para poner todo tipo de accesorios en la cabecita de tu bebé. Moños, diademas, cintas, todo vale con este súper pegamento que mantiene fijo el accesorio todo el día. El producto está creado con sirope de agave y otros productos naturales no especificados. Lo bueno es que es "facilmente removible con agua". Katie Hydrick, la madre, creadora de este pegamento, tuvo la idea de crear este pegajoso líquido para que sus hijas, casi sin pelo, pudieran lucir femeninas con adornos en la cabeza. Así, fabricó un ungüento en su propia cocina. Muchas personas le preguntaban dónde podían conseguirlo y por ello, decidió comercializarlo a través de la empresa brasileña Babydeas. "Nunca es demasiado pronto para ser femenina". Así se promociona el sitio web de este polémico adhesivo. "Tan solo con aplicar un poco de Girlie Glue en la parte trasera del broche y pegarlo al cabello o la piel de la niña puede disfrutar de él durante todo el día". Pegamento para adherir lazos y diademas / Agencias Además, no es nada caro, cuesta alrededor de unos 7 dólares. La web dice que el pegamento no es solo válido para los bebés, también lo es para poner accesorios a tus mascotas. "Con este accesorio puedo identificar al bebé como una niña" o "no tengo tiempo para poder ponerle ropa bonita rosa", son algunas frases que recogen sus spots publicitarios. Este novedoso invento ha provocado todo tipo de opiniones y comentarios en las redes sociales. Muchas de las reacciones son negativas por parte de padres y madres, declarando que este tipo de artículos crean estereotipos de género. Además de provocar, probablemente, problemas capilares a largo plazo.

TIL: "Girlie glue". Because, you know, there's not enough infant gender assigment + stereotypisation! — endolex (@endolex) 13 de marzo de 2017

@Celebgil86 this is the "girlie glue" fiasco all over again 🙈 — Zenobia (@LakeZenobia) 23 de marzo de 2017

Girlie Glue the product to glue gender cues to your baby's head because god forbid someone can't tell it's a girl from 10 feet away — beans in the dark (@catgoats) 15 de marzo de 2017