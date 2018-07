Tus preferencias en la cama dependen de la forma de tu cara

Un nuevo estudio publicado en Archives of Sexual Behavior afirma que la forma de nuestra cara puede reflejar nuestras preferencias sexuales. Esto es el llamado índice FWHR, una medida del ancho y largo del rostro. El ancho se mide por la parte más amplia de la cara, mientras que el largo se mide desde la parte de arriba de las cejas hasta el labio superior.

Los expertos que han realizado el estudio se han basado en la relación que, según muchos otros estudios, existe entre el FWHR y varias características psicológicas y de comportamiento. Para comprobar si también está vinculado con el deseo sexual, las preferencias y las intenciones de ser infieles, se han llevado a cabo dos pruebas.

“Los investigadores han argumentado que los vínculos observados entre el FWHR y las actitudes y comportamientos dominantes y agresivos de los hombres pueden ser un producto de la exposición a los andrógenos durante los períodos críticos de desarrollo. En relación con esto, las diferencias sexuales en la estructura facial surgen con el inicio de la pubertad como un reflejo del aumento de la testosterona en los hombres”, dice el estudio.

Una pareja mantiene sexo / Pixabay

A su vez, los científicos explican que se ha descubierto en los hombres una relación entre el FWHR y el comportamiento agresivo, mientras que en las mujeres no. “Esto no implica que no exista la posibilidad de que haya una relación en otro tipo de comportamientos de las mujeres que se vean reflejados en sus rostros”, aseguran.

Para descubrir la existencia o no de un vínculo, llevaron a cabo dos pruebas separadas. En la primera, 145 voluntarios con pareja respondieron distintos cuestionarios sobre su comportamiento y su deseo sexual. Además los expertos tomaron fotos de cada participante para determinar su FWHR.

Por otro lado, la segunda prueba consistió en una versión extendida de la primera. 314 voluntarios respondieron también a preguntas sobre su orientación sexual, las posibilidades que tenían de considerar ser infieles a sus parejas y su orientación sociosexual, que se trata de “lo cómodos que se sentían con el concepto del sexo casual que no implica ni compromiso ni amor”.

Cómo tener buen sexo en el coche / El Sextante

Los resultados, según Steven Arnocky, el autor principal del estudio, demostraron que es posible medir la sexualidad según el ancho y largo de la cara de una persona, sea del género que sea. “Estos hallazgos sugieren que las características faciales pueden transmitir información importante sobre las motivaciones sexuales humanas”, explica Arnocky en un comunicado.

Por otro lado, las personas que tienen un FWHR alto, caras más cuadradas y anchas, tienen un mayor deseo sexual que las personas con caras más pequeñas y estrechas. Además, estas personas piensan más en tener relaciones sexuales casuales y podrían plantearse ser infieles a sus parejas.