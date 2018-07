El hombre con el pene más largo del mundo se niega a reducírselo pese a las recomendaciones médicas

Su nombre es Roberto Esquivel Cabrera, tiene 54 años y es mexicano. Posee 48 centímetros de pene y, pese a que esto supone un riesgo para su salud, se niega a reducírselo. Prefiere entrar en el libro Guiness de los Récords a llevar una vida normal. Ni siquiera puede trabajar. Vive de la caridad.

Aunque no se reconozca oficialmente (ya que esto no es una habilidad, es una cuestión genética), su pene de casi medio metro ocuparía el primer lugar en el Récord Guiness, desbancando a Jonah Falcon, un actor estadounidense al que el pene le mide 34 centímetros.

"Estoy contento con mi pene, no conozco a nadie que tenga el mismo tamaño que yo. Me gustaría aparecer en el Libro Guiness de los Récords pero no lo reconocen", ha asegurado Esquivel Cabrera en una entrevista concedida a Barcroft TV.

Lo cierto es que aunque él se sienta satisfecho con su miembro, esto puede suponer un riesgo para su salud. Los médicos le han recomendado que se someta a una cirugía para reducirlo, principalmente porque si no lo hace no podrá mantener relaciones sexuales ni tener hijos.

Además, el hombre ya sufre problemas urinarios e infecciones frecuentes, algo que muchas veces le obliga a vendarse para evitar irritaciones. Por si fuera poco, Roberto Esquivel Cabrera no puede dormir boca abajo.

"Está obsesionado con su miembro. Comenzó a alargarlo cuando era adolescente, atando bandas alrededor del pene con algunas pesas y tratando de afinarlo", ha asegurado Jesús David Salazar González, uno de los médicos que ha tratado al hombre.