La masturbación femenina contada por 9 chicas

Aunque para muchos siga siendo un tema tabú, hace tiempo que las mujeres no temen a expresar sus sentimientos y anhelos más íntimos. No hace falta tener pareja para disfrutar en la cama, cada mujer se basta de sí misma para pasar un buen rato. Aunque la primera vez no siempre es como se había imaginado, con el tiempo cada mujer descubre sus puntos fuertes y aprende a sacarles partido. Si tienes dudas... no temas. El amor propio es lo primero. Con nadie vas a pasar tanto tiempo como contigo misma. Quizá estos nueve testimonios femeninos recogidos por Seventeen sobre la masturbación femenina te dena algo luz entre tanta sombra.

Spencer, 17 años

“Tenía 13 o 14 años cuando me masturbé por primera vez. Estaba viendo la televisión con mi abuela (creo que era la serie “Modern Family”) y sacaron el tema de la masturbación. No sabía lo que era ni qué significaba, pero lo busqué en Google rápidamente para saber qué era. Al principio fue raro. Lo intenté con la manguera de la ducha pero no me funcionó. Probablemente me masturbe un par de veces a la semana ahora. Vengo de una familia religiosa así que pensaba que era algo de lo que avergonzarse. Ahora es completamente distinto. Una chica tiene sus necesidades”.

Malia, 18 años

”Tenía 15 años la primera vez que pasó. Hasta hace unos meses, me sentía completamente avergonzada sobre la masturbación. Cada vez que lo hacía, me sentía culpable y deseaba no haberlo hecho. Sabía que ese sentimiento me ocurriría luego, pero siempre acababa haciéndolo de todas formas. Sin embargo, ahora que empiezo en la universidad y que estoy definiendo quién soy, me doy cuenta de que es algo de lo que no tengo que avergonzarme. No puedo ser la única en el mundo que lo hace, ¿verdad? La feminista que hay en mí me ha dado la habilidad de sentirme empoderada y de controlarme lo que soy y lo que hago cada vez que pasa”.

Noelle, 17 años

”Uso mi mano, leo historias sexys y fantaseo sobre experiencias pasadas. Me masturbo con bastante frecuencia, unas cuatro veces a la semana. Soy como un libro abierto con casi cualquier tema, pero cuando se refiere a la masturbación, nunca admitiría que lo hago. Honestamente, escribirlo o simplemente diciendo las palabras Me Masturbo me parece extraño y un tabú. No estoy avergonzada de hacerlo. Solo que lo llevo en secreto”.

Annakka, 17

”Comencé a experimentar con la masturbación el año pasado. Estaba un poco nerviosa pero cuando lo intenté, sentí un poco de placer. Normalmente lo hago antes de irme a la cama para dormir mejor. Al principio usaba una almohada para masturbarme pero últimamente he pasado a hacerlo yo mismo. Hay tantas cosas buenas de tener un orgasmo que, ¿por qué no iba a hacerlo? Tienes que aprender lo que te gusta y descubrirte a ti misma antes de que nadie lo haga”.

Jackie, 19

“Empecé cuando tenía 17. Tuve mi primer orgasmo y después de eso se convirtió en algo que tenía que hacer cada noche. Suelo usar la estimulación del clítoris porque es infalible, y es con lo que estoy más cómoda por ahora”.

Avery, 22

”Tenía 19 años y acababa de salir de una relación muy tóxica. Un día que estaba triste mi mejor amiga me dijo que lo que necesitaba era encerrarme en la habitación, explorar mi cuerpo y a mí misma. Desde ese día, me he mostrado muy abierta sobre la masturbación y realmente me arrepiento de no haber empezado a darme placer antes. Desde ese día me masturbo con regularidad, unas tres veces por semana, siempre que tengo un rato cuando estoy en la cama. Uso mi mano y leo historias de vez en cuando. Me ha ayudado a tener control sobre mi cuerpo y saber cuando y cómo lo quiero usar. En una sociedad que prioriza la sexualidad de los hombres por encima del placer de la mujer, estoy orgullosa de saber quererme a mí misma. Merezco todo el placer que quiera y disfrutarlo”.

Fran, 22

”Normalmente me masturbo una vez al día. Tengo que ver vídeos porno. Me cuesta si sólo tengo que usar la imaginación. No me da vergüenza masturbarme. Si fuesemos amigos y me lo preguntaras, no te lo negaría. A veces cuando estoy hablando en el chat con mis amigas pongo algo en plan “buf, voy a ir masturbarme”. Es completamente normal. No obstante, solía sentirme bastante avergonzada por ello”.

Jull, 18

”Me masturbo entre una y tres veces a la semana. Cuando empecé a hacerlo usaba tanto los dedos como el cabezal de la ducha. Ahora que tengo 18, me he comprado un vibrador”.

Michaella, 17

”Tenía unos 15 años la primera vez que lo hice. Fue una experiencia rara y torpe, y me sentí culpable por hacerlo. Solo uso mi mano y según cómo tenga el día, en realidad no necesito nada más para ayudarme. Me hace sentirme orgullosa y segura conmigo misma, además de con mi cuerpo. No estoy avergonzada porque no tiene nada de malo hacerlo. Es una forma estupenda de rebajar el estrés”.