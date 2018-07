Masturbase en público es legal en Italia

Esta noticia, un tanto peculiar, viene por el caso de Pietro L. un hombre de 69 años que fue detenido por masturbarse en público delante de estudiantes en la Universidad de Catania (Sicilia). El hombre, acusado de indecencia, aseguró ante el tribunal que sólo se dedicaba a la práctica de la masturbación “de vez en cuando” y que el suceso tuvo lugar al anochecer, por lo que la “visibilidad era reducida”. Pietro L. fue declarado culpable por conducta indecente y condenado a tres meses de cárcel y una multa de más de 3.000 euros. Los abogados apelaron ante el Tribunal Supremo basándose en una ley del año pasado que despenalizaba el delito de masturbarse en público ante mujeres para no condenarlo.

Sin embargo, los abogados de este hombre no dejaron pasar la oportunidad y presentaron una apelación final ante el Tribunal Supremo en Roma, la más alta instancia en el país, y que se ha basado en una ley que se aprobó el pasado año, cuando se despenalizó el delito de masturbarse en público delante de mujeres, para no condenarlo. "El acto ya no es considerado un crimen por la ley", ha sentenciado este tribunal. Pietro L no tendrá una pena privativa de libertad, pero será multado por un tribunal de Catania y tendrá que pagar entre 5.000 y 30.000 euros.