Muere la estrella porno August Ames a los 23 años

August Ames era una de las actrices más reconocidas del cine porno, llegando a superar las 280 películas grabadas a lo largo de toda su carrera en la industria pornográfica.

Tras conocerse la trágica e inesperada noticia las redes sociales se han inundado de condolencias utilizando el hashtag #RIPAugustAmes, especialmente por parte de estrellas y productoras de cine porno.

Pero lo cierto es que en la misma red social que ahora llora su muerte hace unos días tuvo una gran disputa, en la que Mercedes Graboski fue calificada de "homófoba". Y sí, hablamos de Twitter.

La polémica se desató a raíz de que la actriz se negara a trabajar con actores que hubieran grabado escenas homosexuales. Cientos de usuarios cargaron contra ella acusándola de homofobia, y aunque ella quiso aclarar que “no es homofobia. La mayoría de las chicas no graban con hombres que han hecho porno gay, por seguridad. Así es como lo hago. No estoy poniendo mi cuerpo en riesgo, no conozco lo que ellos hacen en sus vidas privadas”, sus palabras solo desataron más críticas. De ahí que el último mensaje que la canadiense publicó en esta red social fue "jódanse".

Aún no se conoce la causa de su muerte, pero algunas personas relacionadas con la industria pornográfica han dado a entender que se podría tratarse de un suicidio. La propia actriz porno Abella Danger confesaba: “estoy solo llorando porque he tenido mucho dolor antes y nunca quise quitarme la vida, me pone triste imaginar cuánto dolor sintió ella que no tuvo otra opción”.