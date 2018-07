¿En qué piensan la mayoría de las mujeres mientras se masturban?

La masturbación femenina es un tema mucho menos recurrente que la masculina. Es casi como un tabú. Para muchos hombres, hablar de la masturbación con los amigos o colegas es algo habitual, mientras que las mujeres son un poco más pudorosas.

Sin embargo, que no hablen continuamente del tema no significa que no se masturben. Todo lo contrario. Las mujeres disfrutan de su cuerpo a solas o en compañía igual que los hombres pero, ¿en qué piensan ellas?

La empresa de juguetes eróticos Lovehoney ha elaborado un estudio para saber qué es lo que excita a las mujeres cuando se encuentran a solas con su cuerpo.

Los resultados revelaron que el 48% de ellas recreaba una situación sexual con alguna ex pareja. En segunda posición se encontraría fantasear con algún juego erótico, después el sexo duro y por último los cambios de rol durante el sexo.

Pero tranquil@ porque pensar en situaciones pasadas con algún ex no significa que sigas sintiendo algo por él. De hecho, muchos hombres piensan también en ex parejas para pasar un buen rato a solas.