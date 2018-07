Seis consejos para utilizar correctamente un anillo para el pene y evitar que se atasque

Desde que salieron a la venta las novelas eróticas 'Cincuenta Sombras de Grey', muchas parejas se han animado a probar diferentes juguetes sexuales. Uno de los que más triunfa entre el público masculino es el anillo para el pene, pero no todos saben cómo utilizarlo para que no se atasque en el miembro. Gracias a El Sextante , descubrimos cómo usarlo.

Cada vez son más los casos en los que los bomberos han tenido que intervenir por el mal uso de varios juguetes sexuales. Uno de los accesorios eróticos que más problemas está dando es el anillo para el pene, uno de los objetos masturbadores masculinos que están más de moda.

Estos anillos suelen estar fabricados con silicona médica, un material adaptable al pene, pero también pueden ser de acero. El anillo ejerce presión sobre los vasos sanguíneos y así, el flujo de sangre será más lento y la erección durará mucho más tiempo, además de ser más intensa, lo que provocará mayor placer.

Anillo vibrador para el pene / Agencias

Sin embargo, no todos los hombres que lo prueban saben cómo utilizarlo. Colocar un anillo en el pene suena a tarea fácil, pero conviene tener en cuenta una serie de recomendaciones para que no sufras ningún accidente que te obligue a ir a urgencias a pedir ayuda para que te lo saquen. Quien avisa, no es traidor...

Nuestros compañeros de El Sextante han consultado a la sexóloga Almudena Martínez Ferrer, que les han brindado un par de consejos sobre cómo utilizarlo adecuadamente:

1. "El anillo se coloca después de poner el preservativo". Puede parecer obvio, pero conviene recordarlo.

2. "No lo utilices más de 30 minutos seguidos".

3. "Se retira antes de eyacular, de hecho es complicado que eyacules sin quitártelo antes ya que constriñe el conducto seminal".

4. "Utiliza un lubricante basado en agua para que la colocación y la retirada sean más sencillos".

5. "Ojo, si tienes problemas circulatorios, el anillo no es recomendable".

6. "Si notas molestias mientras lo estás usando, deberías retirarlo. Si la persona está excitada, las cosas molestan menos. Pero cuando baja la excitación, duelen".