La seta que provoca orgasmos super intensos a las mujeres con solo olerla

Aunque bien es cierto que muchos no tienen problemas de horarios cuando el deseo aprieta, la ciencia ha determinado que existen unas horas en las que el deseo es mayor y/o más frecuente. Pero no todo iba a ser perfecto, porque si bien es cierto que hay unas horas mejores que otras, resulta que no son las mismas para hombres que para mujeres. ¡Vaya!