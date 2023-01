Ana Guerra trae tanta luz al bar de Tómatelo Menos en Serio que incluso hemos tenido que bajar los focos.

La cantante no se considera una fiestera en potencia, dice que más bien es "una señora muy casera". Sea como sea, El Desafío de Antena 3 la ha obligado a salir de su zona de confort y cambiar la música por las pruebas y retos del programa más loco de la televisión.

"A mí me daban un reto y yo decía 'no' y al final acaba superándome a mí misma y me lo ponía más difícil. Luego ya me quité la tontería y cuando empiezas con una actitud positiva te va mucho mejor la semana", recuerda de las grabaciones, que tuvieron lugar hace un par de meses.

La noche legendaria de Ana Guerra... y su famoso vecino

Lo de que Chenoa pregunte a cada invitado que pase por su bar cuál ha sido su noche más legendaria ya es una tradición. Y claro, como Ana Guerra no es mucho de discotecas, ha recordado la noche que provocó que su vecino se hiciese viral con sus quejas por la música a deshoras.

"Yo soy nocturna pero no de salir, soy nocturna casera. Siempre reconocí que hubo una noche que se me fue la hora al piano, de esto que empiezas a tocar y componer, y se me fue la olla. Ese día pedí disculpas y ya no volví a tocar de noche, pero sí tocaba durante el día porque es mi trabajo y yo tengo que estudiar", recuerda.

Chenoa ha querido saber si en algún momento el vecino se dirigió en privado a ella para pedirle que bajase el volumen. "No, primero mandó a la Policía y luego lo hizo público", asegura algo indignada. "Vinieron de paisano a las dos de la mañana, yo iba con un cuchillo detrás de la espalda. Se identificaron con la placa y dije 'espera que dejo el cuchillo'", bromea.

Las convulsiones de Ana Mena en la prueba de apnea

La cantante ha tenido que superar sus propios miedos en El Desafío. En la prueba de apnea de hace unas semanas llegó incluso a convulsionar.

"Yo no controlo el movimiento. A Flo el otro día también le pasó pero no se movía tanto porque es más grande. A mi desde la primera contracción me daba una ola. Tu te llenas de oxígeno y hay un momento que se consume y solo consumes dióxido de carbono, y es cuando empiezan las contracciones. Estaba super nerviosa y no tenía experiencia, se me subieron las pulsaciones a 120 y eso me gastó oxígeno muy rápido", asegura.

A pesar del susto ha podido sacar algo bueno de la experiencia. "Sigue sin gustarme el agua pero la apnea me amplió el registro vocal", dice.

La cantante también tiene un poquito de claustrofobia desde pequeña. "Me quedé encerrada en el baño de un avión con nueve años y desarrollé claustrofobia. No había mucha gente, viajábamos de noche. Toqué el botón de ayuda y me sacó un tipo que me escuchó gritar, igual estuve siete minutos ahí", recuerda.

Lo que no se esperaba la ex concursante de Operación Triunfo es el mensaje que le hemos puesto de su chico, Víctor Elías. "Te admiro y te desafío a que sigas tocando el piano y cantando en casa, que me quedo muy relajadito en el sofá", le ha dicho antes de reconocer que a veces sí se ponen de mal humor. "A veces cuando no lo estoy haciendo bien me dice 'tienes que hacer esto, esto, esto' y me levanto del sofá. No he estudiado 10 años de carrera como él", se queja.

Los desafíos de Chenoa para Ana Guerra

En Tómatelo Menos en Serio nadie se anda con chiquitas y hemos sometido a la artista a varios desafíos.

Tocar una flauta de plástico, clavar un dardo en la diana y abrir un botellín de cristal con un martillo... ¡Ha conseguido los tres aunque ha terminado pringada de refresco, y Chenoa también!

Antes de terminar, Carlos Marco se une a la charla para hablarnos de la artista latina más escuchada del mundo: Shakira. La sesión con Bizarrap sigue siendo la sensación absoluta. "Nunca he terminado con una pareja así de chungo, no he estado despechada", dice Ana Guerra antes de flipar con las covers que el músico ha traído a Tómatelo Menos en Serio.

