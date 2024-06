Ángela Henche y Albanta San Román, sobre 'Keep it cutre': "Es una charla de amigas"

Ángela Henche y Albanta San Román, es decir, Keep it Cutr e, se han pasado por el bar de Tómatelo menos en seri o para comentar con Chenoa y Ventura cómo es eso de ser el podcast de referencia de los millenials y los centenialls .

Jóvenes, listas y dicharacheras, la fórmula que conjugan Ángela Henche y Albanta San Román en su podcast Keep it Cutre ha conseguido alzarlas al podio del formato entre el público millenial y centeniall y, por ello, Chenoa y Ventura han invitado a estas estrellas de los nuevos medios a tomarse algo en el bar de Tómatelo menos en serio.

Como no podría ser de otra forma, ambas han tenido que contar una noche legenedaria y lo cierto es que la respuesta ha estado a la altura de sus conversaciones. "Fuimos a una fiesta de rojo y negro y perdierdon la numeración del ropero..." han recordado.

Una muy mala casualidad en la que, además, coincidieron con otros famosos bastante más altivos que Ángela o Albanta , que hicieron la cola necesaria para recuperar su abrigo de "20 euros", mientras que los influencers más pudientes alegaban que por una prenda de esa cantidad no esperarían, peró sí por las suyas, más caras. "Yo me lo llevo y lo tuneo", ha replicado con sorna Chenoa.

A la hora de explicar en qué consiste Keep it Cutre, ellas lo tienen claro: "dar la turra". "Es una charla de amigas", han reflexionado, acercándose más al concepto que ha cautivado a miles de seguidores y que encuentran en estas conversaciones un nexo de unión generacional. Además, ya que graban "como si fuera falso directo", en más de una ocasión se han visto obligadas a añadir "un pitido por meter el nombre de esa persona" que no se debría haber mencionado su identidad.

Ambas manitenen una amistad que se nota en cada episodio a pesar de que nació entradas en edad laboral. "Nosotras vendíamos bragas juntas", han explicado. Prendas íntimas de altos precios que, por ejemplo, hicieron que Ángela tuviese de primera clienta a "Amaral". Un elitismo que tmabién les hizo pasar por momentos amargos debido a que algunas clientas querían descuentos "por ser quien soy", hombres que acudían a comprar sujetadores poniendo el pecho de las podcasters como referencia o personas descaradas que las trataban "como esclavas".

Hay que recordar que tanto Ángela como Albanta tienen otros podcasts paralelos. Carzy in pop en el caso de la primera, donde profundiza en cuestiones de la cultura pop para llegar a puntos más sesudos; y Papá, una cosa, donde San Román comparte vocación con su padre porque "es un crack."

