Así celebró Chenoa su cumpleaños en 'Tómatelo menos en serio': un 'striptease' y el error de Wikipedia

Una Chenoa muy contenta ha abierto este jueves el bar de Tómatelo menos en serio, el último jueves de una temporada llena de éxitos, risas y buena compañía. "Qué nervios, llevamos ya como 70 programas en los que nos habéis acompañado", ha reconodido.

Y ya que estamos celebrando hitos, hemos traído el cumpleaños de la cantante al programa, a la que aún no sabemos cuántos años le caen. Hay cierta información difundida un poco difusa acerca de esto.

"Ya sabéis que sois todos bienvenidos, sobre todo los que ponen en Wikipedia datos locos como que yo cumplo 28 años", ha apuntado entre risas.

Casi la mitad de los que cumple... Pero es que el tiempo no pasa para la gente que se lo disfruta tanto, como la gerente de nuestro bar. "Muchas gracias por el dato. Lo voy a dejar tal cual, no lo pienso mover", ha sonreído orgullosa.

Todos los clientes han coreado un emocionante "cumpleaños feliz" y el equipo ha sacado deliciosa tarta de chocolate para que la cumpleañera pidiera un deseo soplando la vela con forma de signo de interrogación. Pero no estaban todos. "Me falta alguien importante en la barra que es Ventura y no sé dónde está".

Nuestro camarero de referencia ha hecho una aparición estelar al ritmo de un temazo de Leticia Sabater. Disfrazado de policía, con esposas, gorra y porra incluidas, Ventura se ha quitado volando los pantalones para quedarse en calzoncillos mientras le hacía un baile sexy a Chenoa como regalo, que ha preguntado: "No sé a qué viene, no tiene nada que ver con un cumpleaños".

Pero, oye, originalidad ante todo. "¿Te han hecho esto alguna vez?", le ha preguntado Ventura. "Nooooo, no, no, no", ha contestado ella, todavía asustada. "¿Valgo para streaper?", ha querido saber él. "Yo te he visto bastante decidido, la intención que es lo más importante, es lo más fundamental, pero...Bueno, te ha salido bien, porque ha durado poco".

